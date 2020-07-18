Хачатурянц назвал своей миссией наведение порядка в российском судействе

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о планах по улучшению работы арбитров в российском футболе.

«Я считаю, что навести порядок в самом важном элементе футбола — судействе, сделать его честным и чистым — это миссия. Вопрос в том, чтобы хватило сил и поддержки. Если в следующем году я пойму, что у меня не получилось, я не останусь на этой должности и полсекунды», — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».

Он отметил, что РФС разработал методологию, которая заключается в значительном премировании судей в конце сезона.

«Судьи мотивированы не только зарплатой, их мотивация значительно больше. Мы договорились, что обеспечим судьям медицинскую страховку, которая будет приличным подспорьем. Уже 150 человек проходят бесплатное обучение английскому языку, выплатили судьям гонорары за время карантина», — добавил глава судейского комитета РФС.

Ранее Хачатурянц высказался о проблемах в работе с VAR.