Бывший баскетболист «Автодора» и сборной Украины Ботичев умер в возрасте 45 лет
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Как сообщает пресс-служба саратовского клуба, бывший спортсмен скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной дома.
За свою карьеру Ботичев играл за украинские клубы «Шахтёр», «Донецк» и «Азовмаш», в составе которого четыре раза стал чемпионом Украины, выиграл Северную конференцию Кубка Европы ФИБА, а также вышел в финал Еврокубка ФИБА. За «Автодор» он играл с 1999 по 2002 год.
Он также являлся игроком национальной сборной Украины.
По окончании карьеры Ботичев продолжил работу в баскетболе в качестве судьи и тренера.
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