«Зенит» подтвердил подписание контракта с баскетболистом Фридзоном

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе капитана сборной России Виталия Фридзона.

Как сообщается на сайте клуба, соглашение с 34-летним игроком рассчитано на один год.

Последние два сезона Фридзон выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань», который он покинул в июне.

Ранее сообщалось, что Фридзон может перейти в «Зенит».