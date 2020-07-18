«Зенит» подтвердил подписание контракта с баскетболистом Фридзоном
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе капитана сборной России Виталия Фридзона.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Как сообщается на сайте клуба, соглашение с 34-летним игроком рассчитано на один год.
Последние два сезона Фридзон выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань», который он покинул в июне.
Ранее сообщалось, что Фридзон может перейти в «Зенит».
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