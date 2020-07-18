Ян рассказал, почему бойцы из Сибири и с Кавказа лидируют в ММА

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказал мнение, почему бойцы из Сибири и с Кавказа становятся наиболее успешными в смешанных единоборствах.

«Думаю, всё дело в условиях. В Сибири много самородков, ребят, которые хотят чего-то достичь, кем-то стать, чтобы вырваться из рутины. Зачем это тому, у кого всё есть, кто всегда сыт? Необходимо быть готовым к сумасшедшей работе, к постоянным ограничениям, к дисциплине. Так же и с Кавказом. Это идеология, воспитание. Ребёнок с детства не курит и не пьёт, а идёт в зал. Хотелось бы, чтобы людей с такими взглядами становилось только больше», — рассказал Ян RT.

Ранее он высказался о визите допинг-офицеров USADA в ночь перед боем с Алдо.