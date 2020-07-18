Ян высказался о визите допинг-офицеров USADA в ночь перед боем с Алдо

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказал мнение о приходе допинг-офицеров Антидопингового агентства США (USADA) в ночь перед титульным поединком с бразильцем Жозе Алдо.

«Да, это был необоснованный поступок с их стороны. Мы подстраивались под американское время, поэтому подъём был намечен на 4:00. Допинг-офицеры пришли в 22:00, на тот момент я уже уснул. Это было очень неприятно, так как обычно тесты берутся уже на арене. Думаю, либо у UFC с USADA была договорённость, либо они сами не поняли, что так не принято», — рассказал Ян RT.

Ранее он прокомментировал возможность смены весовой категории.