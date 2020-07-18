В «Химках» оценили вероятность финансовой помощи со стороны «Спартака»

Гендиректор «Химок» Василий Иванов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что «Спартак» окажет подмосковному клубу финансовую помощь для выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Такого варианта нет. Да он и невозможен. Как «Спартак» нам может помочь финансово? Не знаю. Я даже нигде про такое не читал», — цитирует функционера СЭ.

Иванов также отметил, что никаких переговоров со «Спартаком» не ведётся. Вместе с тем он не исключил, что «Химки» всё же поднимутся в РПЛ. По словам Иванова, соответствующая информация появится в понедельник, 20 июля.

Ранее сообщалось, что прошли переговоры о сотрудничестве «Спартака» и «Химок».