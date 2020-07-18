В «Химках» оценили вероятность финансовой помощи со стороны «Спартака»
- @fckhimki
«Такого варианта нет. Да он и невозможен. Как «Спартак» нам может помочь финансово? Не знаю. Я даже нигде про такое не читал», — цитирует функционера СЭ.
Иванов также отметил, что никаких переговоров со «Спартаком» не ведётся. Вместе с тем он не исключил, что «Химки» всё же поднимутся в РПЛ. По словам Иванова, соответствующая информация появится в понедельник, 20 июля.
Ранее сообщалось, что прошли переговоры о сотрудничестве «Спартака» и «Химок».