Источник: прошли переговоры о сотрудничестве «Спартака» и «Химок»
- @fcsm_official
Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые могут оказать финансовую поддержку подмосковному клубу, которому не хватает средств для выступления в Российской премьер-лиге.
По данным Конова, переговоры между заместителем председателя совета директоров «Спартака» Сергеем Михайловым и генеральным директором «Химок» Василием Ивановым прошли на матче москвичей с «Ахматом». «Спартак» пока не ответил согласием, но такой вариант развития событий, если верить Telegram-каналу Конова, существует.
Журналист также отметил, что «одного Михайлова здесь мало» и окончательное решение должен принять владелец «Спартака» Леонид Федун.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» прокомментировали слухи о финансовой помощи «Химкам».