Легкоатлет Волков объяснил, почему решил выступать за Белоруссию

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Рекордсмен мира среди юношей в прыжках с шестом Матвей Волков рассказал о причинах смены спортивного гражданства.
Легкоатлет Волков объяснил, почему решил выступать за Белоруссию
  • Reuters

«Это моё будущее. А здесь ловить нечего. Жалко, что все друзья и родственники остаются в Иркутске. В остальном принимаю это как данность. Так сейчас нужно. Поехал бы туда, куда сказали родители. Они решили, что нужно в Минск. Окей. Им виднее. Переезжаем по полной. Квартиру будем сдавать или продавать. Поедем в Минск на машине, чтобы там был транспорт», — цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

По словам 16-летнего спортсмена, он не хочет быть привязанным к одной стране.

«Считаю, территориальные границы не имеют принципиального значения. А что касается заработка, существует не только господдержка. Главный источник дохода топ-спортсмена — соревнования и личные контракты. И да, у меня будет двойное гражданство», — добавил Волков.

ВФЛА оказалась под угрозой серьёзных санкций со стороны World Athletics, вплоть до полного исключения из-за невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство ВФЛА.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал переход легкоатлета Волкова под флаг Белоруссии.

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