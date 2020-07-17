Футболист «Оренбурга» Алвеш: по стилю игры мне подошла бы «Барселона»

Полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Рикарду Алвеш высказался о возможном переходе в испанский чемпионат, а также выразил мнение, что по стилю игры ему подошла бы «Барселона».

«Думаю, что мне подошёл бы испанский чемпионат, он техничный. С моим стилем игры мне подошла бы «Барселона», но я скорее поддерживаю «Реал», по большей части из-за истории и Криштиану Роналду. Переход в «Барселону»? Это сложно, ведь «Оренбург» попросит очень много денег», — приводит слова Алвеша «Матч ТВ».

Алвеш перешёл в «Оренбург» в 2018 году. 27-летний игрок провёл в этом сезоне 22 матча за российскую команду, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее в «Оренбурге» отреагировали на письмо депутатов с просьбой оставить команду в РПЛ.