Хачатурянц: у РФС нет подтверждённой информации, порочащей репутацию Лапочкина

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию вокруг проверки на полиграфе арбитра Сергея Лапочкина.

«Наш комитет инициировал внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. На данный момент у нас нет подтверждённой информации, порочащей репутацию Сергея, но, понимая всю важность и ответственность работы арбитра, мы считаем необходимым провести дополнительные разбирательства, чтобы ни у кого не было сомнений и подозрений в отношении Сергея. Лапочкин уже прошёл проверку на полиграфе, который мы будем использовать в нашей работе и в дальнейшем. О результатах проверки РФС сообщит дополнительно», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Арбитр Лапочкин подозревается в ставках на тотализаторе и предвзятом судействе матча 27-го тура Российской премьер-лиги «Cпартак» — «Локомотив» (1:1).

Ранее сообщалось, что футбольный судья Лапочкин прошёл проверку на полиграфе.