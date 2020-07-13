Источник: футбольный судья Лапочкин прошёл проверку на полиграфе

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Арбитр Сергей Лапочкин прошёл проверку на полиграфе по итогам матча 27-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Локомотив» (1:1).
Источник: футбольный судья Лапочкин прошёл проверку на полиграфе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Судья Сергей Лапочкин сегодня прошёл проверку на детекторе лжи. Недавно сообщалось, что он может быть причастен к игре на тотализаторе, однако тест не связан с этим. Расследование в отношении Лапочкина проводит РФС, его инициатор — председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц. Вопросы к арбитру возникли по итогам матча «Спартак» — «Локомотив». Лапочкина подозревают в предвзятом судействе — но какие-то якобы совершённые ним ставки в Латвии отношения к полиграфу не имеют», — написал комментатор Нобель Арустамян на своём Telegram-канале.

Во время матча «Спартак» — «Локомотив» (1:1) за споры с арбитром был удалён главный тренер хозяев Доменико Тедеско.

Ранее экс-судья отреагировал на слухи об игре Лапочкина на тотализаторе.

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