Источник: футбольный судья Лапочкин прошёл проверку на полиграфе
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- РИА Новости
«Судья Сергей Лапочкин сегодня прошёл проверку на детекторе лжи. Недавно сообщалось, что он может быть причастен к игре на тотализаторе, однако тест не связан с этим. Расследование в отношении Лапочкина проводит РФС, его инициатор — председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц. Вопросы к арбитру возникли по итогам матча «Спартак» — «Локомотив». Лапочкина подозревают в предвзятом судействе — но какие-то якобы совершённые ним ставки в Латвии отношения к полиграфу не имеют», — написал комментатор Нобель Арустамян на своём Telegram-канале.
Во время матча «Спартак» — «Локомотив» (1:1) за споры с арбитром был удалён главный тренер хозяев Доменико Тедеско.
Ранее экс-судья отреагировал на слухи об игре Лапочкина на тотализаторе.