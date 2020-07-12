Экс-судья отреагировал на слухи об игре Лапочкина на тотализаторе

Бывший российский футбольный судья Павел Стипиди высказался о ситуации с Сергеем Лапочкиным, которого подозревают в игре на тотализаторе.

По мнению Стипиди, подобные разговоры могли начаться из-за того, что «Лапочкин проявил мужество» и удалил главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче с «Локомотивом».

«С Лапочкиным знаком, как и со всеми судьями. Все ребята меня знают, всегда с удовольствием вижусь. Никому не хочу звонить, не буду обсуждать этот бред. Видимо, это нужно только тем негодяям, кто это написал. Видимо, в нашем футболе хотят чего-то добиться. Если это так, то это тяжёлый момент для нашего футбола», — цитирует Стипиди «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Стипиди прокомментировал сообщения о своём задержании в Латвии.