Экс-судья отреагировал на слухи об игре Лапочкина на тотализаторе
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- РИА Новости
По мнению Стипиди, подобные разговоры могли начаться из-за того, что «Лапочкин проявил мужество» и удалил главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче с «Локомотивом».
«С Лапочкиным знаком, как и со всеми судьями. Все ребята меня знают, всегда с удовольствием вижусь. Никому не хочу звонить, не буду обсуждать этот бред. Видимо, это нужно только тем негодяям, кто это написал. Видимо, в нашем футболе хотят чего-то добиться. Если это так, то это тяжёлый момент для нашего футбола», — цитирует Стипиди «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Стипиди прокомментировал сообщения о своём задержании в Латвии.