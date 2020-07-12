Бывший арбитр Стипиди прокомментировал сообщения о своём задержании в Латвии

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Бывший российский футбольный судья Павел Стипиди, в последние годы занимавший различные управленческие должности в клубах низших лиг, прокомментировал информацию о своём задержании в Латвии по делу об игре на тотализаторе.
Бывший арбитр Стипиди прокомментировал сообщения о своём задержании в Латвии
  • © Peter Schatz via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

По словам экс-арбитра, он никогда в жизни не занимался ставками и никогда не был в Латвии. Также он опроверг подозрения в связях с Сергеем Лапочкиным, которого, как сообщили ранее СМИ, уличили в игре на тотализаторе.

«Меня никто не арестовывал. Связать меня с Лапочкиным (хорошим арбитром, который сейчас отлично работает) — чушь полная. Я в жизни не делал ни одной ставки, даже в казино не ходил, в карты не играю», — приводит слова Стипиди «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз проверит причастность Лапочкина к игре на тотализаторе.

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