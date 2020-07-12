Стало известно решение суда по апелляции Роналдиньо на домашний арест

Знаменитый в недавнем прошлом бразильский футболист Роналдиньо останется под домашним арестом в Асунсьоне.

Суд отклонил апелляцию футболиста на решение суда о вынесении в отношении него соответствующей меры пресечения, проинформировал Globo.

Звёздный спортсмен и его брат Роберто де Ассиш были арестованы в начале марта при попытке въехать в Парагвай с фальшивыми документами. Некоторое время оба содержались в тюрьме, где Роналдиньо снискал высокую популярность среди заключённых. Затем бразильцев перевели под домашний арест. В ожидании суда они проживают в одном из отелей Асунсьона.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо может возобновить карьеру в команде Диего Марадоны.