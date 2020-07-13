Поздняков: правоохранительные органы получат доступ к информации по делу РУСАДА
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- РИА Новости
«После того момента, как информация станет публичной, любые органы смогут иметь доступ к ней, в том числе правоохранительные. Наблюдательный совет должен собраться через 10 дней после созыва. Мы ожидаем решения председателя набсовета. Скорее всего, конференция пройдёт в удаленном формате», — заявил Поздняков журналистам.
Также глава ОКР добавил, что результаты аудита РУСАДА будут опубликованы в 13 июля.
Ранее Поздняков заявил, что Ганус пытался задним числом утвердить аудитора и отчётность.