Поздняков: Ганус пытался задним числом утвердить аудитора и отчётность

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что побудило совет учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) инициировать проведение углублённого аудита финансовой деятельности агентства.

«Основание — то, что гендиректор попытался задним числом утвердить и аудитора, и аудиторскую отчётность. Для нас как для учредителей это было неким сигналом, который позволил нам усомниться в материалах, которые были представлены. Ждём набсовет, ждём информацию и далее, в соответствии с регламентами, мы в установленные сроки назначим общее собрание, чтобы обсудить рекомендации», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Гендиректором РУСАДА является Юрий Ганус.

13 июля стало известно, что аудит выявил ряд существенных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА.

Ранее сообщалось, что у ОКР нет вопросов к операционной деятельности РУСАДА.