Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«С Карпиным можно согласиться. Те проблемы, которые прежде существовали в российском футболе, никуда до сих пор не делись. Мы видим, что РПЛ и РФС чётко не регламентировали продолжение чемпионата. Не было строгих, понятных правил. Мне понятно состояние Карпина. Надо отдать ему должное. Он максималист и не любит проигрывать. Я практически во всём с ним согласен. Единственное — он переборщил, когда назвал РПЛ первенством водокачки», — цитирует Бышовца «Спорт-Экспресс».

Ранее Карпин назвал чемпионат России ненормальным.