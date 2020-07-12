Карпин: это ненормальный чемпионат России

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил с критикой Российской премьер-лиги (РПЛ) после матча 28-го тура с «Оренбургом» (0:0).
Карпин: это ненормальный чемпионат России
  • РИА Новости

«Процитирую Анатолия Фёдоровича Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости». Раньше был Росгосстрах — чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор — чемпионат России. Кто-то договорился с Роспотребнадзором, а кто-то не смог договориться. Кто-то скрыл больных, а кто-то не скрыл. Кого-то закрыли на карантин, а кого-то не закрыли. Это ненормальный чемпионат России», — заявил Карпин в эфире YouTube-канала РПЛ.

После возобновления РПЛ в «Ростове» случилась вспышка коронавируса. Из-за этого ряд футболистов пропустил несколько матчей, а в игре с «Сочи» (1:10) дончанам пришлось выставить состав 2001—2003 годов рождения. 

Ранее сообщалось, что «Оренбург» и «Ростов» не сумели выявить победителя в матче РПЛ.

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