Матыцин назвал позицию главы World Athletics демонстрацией деформации олимпийского сознания

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о позиции главы World Athletics Себастьяна Коу по отношению к российским легкоатлетам.

«Коу сейчас является кандидатом в члены Международного олимпийского комитета (МОК). И его решение по российским атлетам — демонстрация полной деформации олимпийского сознания. Это абсолютное убийство философии Пьера де Кубертена», — приводит слова Матыцина rg.ru.

Он отметил, что позиция World Athletics, которая потеряла доходы из-за коронавируса, не совсем конструктивна.

«Сейчас экономическая составляющая деятельности, в том числе и World Athletics, очень пессимистична: у них не поступило финансирование. Чемпионат мира и Олимпийские игры не состоялись, как и другие турниры. Но это не повод налагать санкции только за то, что наша федерация не может оплатить взнос. Спорт не упирается в деньги», — добавил министр.

ВФЛА оказалась под угрозой серьёзных санкций со стороны World Athletics вплоть до полного исключения из-за невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство ВФЛА.

Подробнее о ситуации вокруг возможной смены спортивного гражданства российскими легкоатлетами — в материале RT.