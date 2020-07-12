РФС изменил назначение арбитра Лапочкина на матч 28-го тура РПЛ

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Футбольный судья Сергей Лапочкин будет работать с системой видеопомощи арбитрам на матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов».
РФС изменил назначение арбитра Лапочкина на матч 28-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), изначально назначенный видеоассистентом на матч «Динамо» — «Крылья Советов» Станислав Васильев будет работать на матче «Краснодар» — «Урал», куда изначально был назначен Лапочкин.

Матчи «Динамо» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Урал» пройдут 12 июля и начнутся в 18:30 и 20:30 соответственно.

Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по поводу ситуации с арбитром, якобы игравшем на тотализаторе.

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