РФС изменил назначение арбитра Лапочкина на матч 28-го тура РПЛ
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), изначально назначенный видеоассистентом на матч «Динамо» — «Крылья Советов» Станислав Васильев будет работать на матче «Краснодар» — «Урал», куда изначально был назначен Лапочкин.
Матчи «Динамо» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Урал» пройдут 12 июля и начнутся в 18:30 и 20:30 соответственно.
Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по поводу ситуации с арбитром, якобы игравшем на тотализаторе.