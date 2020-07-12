СМИ: УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по поводу ситуации с арбитром, якобы игравшем на тотализаторе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
До этого появились слухи о том, что судья, обслуживающий один из последних матчей московского «Спартака», был пойман на ставках. Комментатор Алексей Андронов написал, что речь может идти о Сергее Лапочкине, который работал на матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Локомотив».
Ранее экс-судья Павел Стипиди отреагировал на слухи об игре Лапочкина на тотализаторе.