СМИ: УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по поводу ситуации с арбитром, якобы игравшем на тотализаторе

В Российский футбольный союз (РФС) не поступало официальных запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА), касающихся возможного разбирательства по делу арбитра, который якобы был пойман на ставках на тотализаторе.

Об этом сообщает «Чемпионат».

До этого появились слухи о том, что судья, обслуживающий один из последних матчей московского «Спартака», был пойман на ставках. Комментатор Алексей Андронов написал, что речь может идти о Сергее Лапочкине, который работал на матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Локомотив».

Ранее экс-судья Павел Стипиди отреагировал на слухи об игре Лапочкина на тотализаторе.