ATP обсудит с теннисистами возобновление сезона в США

Короткая ссылка
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) проведёт видеоконференцию с теннисистами по поводу возобновления сезона в США.
ATP обсудит с теннисистами возобновление сезона в США
  • Pixabay

Как сообщает Marca, руководство ATP хочет прояснить все сомнения спортсменов по поводу календаря, поездки в США, условий проведения US Open и возможных карантинных ограничений по возвращении теннисистов в Европу, поскольку, по множественным данным, многие игроки планируют пропустить турниры в США и сосредоточиться на подготовке к соревнованиям на грунте.

Отмечается, что ATP планирует также провести ещё одну видеоконференцию с тренерами, чтобы обсудить вопросы, касающиеся их пребывания на турнирах.

Ранее ATP опубликовала правила ведения рейтинга теннисистов после возобновления тура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить