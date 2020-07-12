ATP обсудит с теннисистами возобновление сезона в США
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Как сообщает Marca, руководство ATP хочет прояснить все сомнения спортсменов по поводу календаря, поездки в США, условий проведения US Open и возможных карантинных ограничений по возвращении теннисистов в Европу, поскольку, по множественным данным, многие игроки планируют пропустить турниры в США и сосредоточиться на подготовке к соревнованиям на грунте.
Отмечается, что ATP планирует также провести ещё одну видеоконференцию с тренерами, чтобы обсудить вопросы, касающиеся их пребывания на турнирах.
Ранее ATP опубликовала правила ведения рейтинга теннисистов после возобновления тура.