ATP опубликовала правила ведения рейтинга теннисистов после возобновления тура

В Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) заявили, что не будут списывать очки игроков до конца 2020 года.

Об этом сообщает официальный сайт организации. Также уточняется, что у игроков будет возможность зарабатывать очки, если их результаты на оставшихся турнирах нынешнего сезона будут лучше, чем в 2019-м. С 2021-го очки будут списываться каждую неделю, как обычно.

Рейтинг АТР был заморожен 16 марта в связи с приостановкой турниров из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что теннисист Рублёв возвращается к соревновательной деятельности после карантина.