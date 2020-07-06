ATP опубликовала правила ведения рейтинга теннисистов после возобновления тура

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В Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) заявили, что не будут списывать очки игроков до конца 2020 года.
ATP опубликовала правила ведения рейтинга теннисистов после возобновления тура
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт организации. Также уточняется, что у игроков будет возможность зарабатывать очки, если их результаты на оставшихся турнирах нынешнего сезона будут лучше, чем в 2019-м. С 2021-го очки будут списываться каждую неделю, как обычно.

Рейтинг АТР был заморожен 16 марта в связи с приостановкой турниров из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что теннисист Рублёв возвращается к соревновательной деятельности после карантина.

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