Гонка «Формулы-3» в Шпильберге была досрочно завершена из-за ливня

Первая гонка «Формулы-3» Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге была досрочно завершена из-за ливня.

На момент остановки гонки пилоты проехали 14 кругов из 24, но после нескольких вылетов и аварий появились красные флаги, и все машины были направлены на пит-лейн.

К тому моменту лидировал пилот Prema Фредерик Вести, который и был признан победителем заезда, но получил половину положенных за победу очков.

Российский гонщик команды ART Grand Prix Александр Смоляр сошёл с трассы в самом начале заезда.

Ранее сообщалось, что пилот Renault Даниэль Риккардо получил повреждение в аварии во второй практике Гран-при Штирии.