Пилот Renault получил повреждение в аварии во второй практике Гран-при Штирии

Австралийский гонщик команды Renault Даниэль Риккардо прокомментировал свою аварию во второй сессии свободных заездов второго этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.

«Я пытаюсь понять, что пошло не так. Это одна из тех вещей, которые происходят очень быстро. Я повернул руль, там был попутный ветер — похоже, он и поспособствовал тому, что я потерял контроль над задней частью. Так как машина работала исправно, значит, дело во мне. К счастью, подобное происходит со мной не слишком часто, но за сегодняшнее я должен извиниться», — приводит слова Риккардо Motorsport.

Он отметил, что, несмотря на разрешение врачей после осмотра продолжать выступления на этапе, он получил небольшое повреждение в результате аварии.

«Я ударился коленом о рулевую колонку, так что теперь там синяк. Врачи всё проверили, это только синяк. Всё нормально. Я в целости, а вот машине досталось», — добавил австралиец.

Австралиец разбил свой болид в девятом повороте трассы «Ред Булл Ринг», из-за чего сессию пришлось прервать красными флагами, чтобы убрать разбитый болид за пределы трассы и восстановить защитное ограждение.

Ранее Ландо Норрис прокомментировал свой штраф, из-за которого он потеряет три места на старте гонки Гран-при Штирии.