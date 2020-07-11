Член правления СБР прокомментировал отставку Драчёва

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Член правления Союза биатлонистов России Юрий Векшин высказался о решении главы организации Владимира Драчёва подать в отставку.
Член правления СБР прокомментировал отставку Драчёва
  • © Официальный сайт Союза биатлонистов России

По словам Векшина, решение Драчёва стало для него полной неожиданностью. Он также подчеркнул, что неправильно считать, будто правление СБР выступало против действующего президента.

«Мы лишь пытались объяснить, почему заняли такую позицию. Сейчас Владимир Петрович снялся, и я хочу поблагодарить его за эту работу. Работа президента СБР — весьма неблагодарная и тяжелая. СБР — общественная организация, она требует особого подхода. В СБР перестали поступать денежные средства, людям в федерации перестали платить зарплату. А для многих из них это единственный источник дохода. Стало накапливаться непонимание», — приводит слова Векшина «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что глава тренерского совета СБР Евений Редькин прокомментировал уход Драчёва.

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