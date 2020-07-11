Ростовцев о работе СБР: давно никто не отвечает на письма

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Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев рассказал о недостатках работы Союза биатлонистов России (СБР).
Ростовцев о работе СБР: давно никто не отвечает на письма
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Постоянно говорят, что система отбора не работает, что спортсмен выполняет какие-то критерии, которые никем не принимаются во внимание и ничего не значат. Как и какие-то обещания. Ещё одна проблема — работа офиса. От того же Майгурова я знаю, что в СБР давно никто не отвечает ни на какие письма, поэтому Международный союз биатлонистов (IBU) не может получить ответы ни на один из своих вопросов. То же самое я слышу и от наших красноярских биатлонистов: сколько бы запросов в СБР люди ни делали, оттуда ни ответа ни привета», — рассказал министр спорта Красноярского края в интервью RT.

Ранее Ростовцев перечислил задачи, которые стоят перед новым президентом СБР.

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