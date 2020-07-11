Ростовцев — о недовольстве Драчёвым: в любой сфере всегда находятся желающие критиковать

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Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев объяснил, почему единственным оппонентом Владимира Драчёва на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) был Виктор Майгуров.
Ростовцев — о недовольстве Драчёвым: в любой сфере всегда находятся желающие критиковать
  • РИА Новости

«Мне кажется, это говорит об отсутствии силы у так называемой оппозиции. В любой сфере деятельности всегда находятся желающие критиковать, давать интервью, оценки, высказывать умные мысли. При этом очень немногие способны реально изменить ситуацию. Собрать и организовать какую-то часть профессионального сообщества, заручиться поддержкой единомышленников не так просто», — предположил Ростовцев в интервью RT

По его мнению, ключом успеха в любой выборной кампании является консолидация.

«Именно она во многом определяет победу или поражение. Но это стоит временных, физических, финансовых ресурсов, этим нужно серьёзно заниматься. Этого как раз не хватило Майгурову в 2018 году, когда он впервые выдвигал свою кандидатуру на пост президента СБР», — добавил экс-биатлонист.

11 июля состоятся внеочередные выборы главы СБР, инициированные советом правления. Накануне действующий президент организации Драчёв сложил свои полномочия и теперь не будет претендовать на эту должность. Единственным кандидатом остался трёхкратный чемпион мира Майгуров.

Ранее призёр Олимпийских игр Александр Привалов прокомментировал отставку Драчёва.

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