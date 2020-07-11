Ростовцев — о недовольстве Драчёвым: в любой сфере всегда находятся желающие критиковать

Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев объяснил, почему единственным оппонентом Владимира Драчёва на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) был Виктор Майгуров.

«Мне кажется, это говорит об отсутствии силы у так называемой оппозиции. В любой сфере деятельности всегда находятся желающие критиковать, давать интервью, оценки, высказывать умные мысли. При этом очень немногие способны реально изменить ситуацию. Собрать и организовать какую-то часть профессионального сообщества, заручиться поддержкой единомышленников не так просто», — предположил Ростовцев в интервью RT.

По его мнению, ключом успеха в любой выборной кампании является консолидация.

«Именно она во многом определяет победу или поражение. Но это стоит временных, физических, финансовых ресурсов, этим нужно серьёзно заниматься. Этого как раз не хватило Майгурову в 2018 году, когда он впервые выдвигал свою кандидатуру на пост президента СБР», — добавил экс-биатлонист.

11 июля состоятся внеочередные выборы главы СБР, инициированные советом правления. Накануне действующий президент организации Драчёв сложил свои полномочия и теперь не будет претендовать на эту должность. Единственным кандидатом остался трёхкратный чемпион мира Майгуров.

Ранее призёр Олимпийских игр Александр Привалов прокомментировал отставку Драчёва.