Ростовцев — о недовольстве Драчёвым: в любой сфере всегда находятся желающие критиковать
- РИА Новости
«Мне кажется, это говорит об отсутствии силы у так называемой оппозиции. В любой сфере деятельности всегда находятся желающие критиковать, давать интервью, оценки, высказывать умные мысли. При этом очень немногие способны реально изменить ситуацию. Собрать и организовать какую-то часть профессионального сообщества, заручиться поддержкой единомышленников не так просто», — предположил Ростовцев в интервью RT.
По его мнению, ключом успеха в любой выборной кампании является консолидация.
«Именно она во многом определяет победу или поражение. Но это стоит временных, физических, финансовых ресурсов, этим нужно серьёзно заниматься. Этого как раз не хватило Майгурову в 2018 году, когда он впервые выдвигал свою кандидатуру на пост президента СБР», — добавил экс-биатлонист.
11 июля состоятся внеочередные выборы главы СБР, инициированные советом правления. Накануне действующий президент организации Драчёв сложил свои полномочия и теперь не будет претендовать на эту должность. Единственным кандидатом остался трёхкратный чемпион мира Майгуров.
Ранее призёр Олимпийских игр Александр Привалов прокомментировал отставку Драчёва.