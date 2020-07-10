Привалов: при Драчёве в российском биатлоне стало хуже

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Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Привалов прокомментировал уход Владимира Драчёва с поста главы организации.
Привалов: при Драчёве в российском биатлоне стало хуже
  • РИА Новости

«Деятельность каждого руководителя определяется по прошествии времени. Прошло два года при Драчёве — сдвигов нет, даже хуже стало. Я ему звонил, убеждал, чтобы он ушёл. Поэтому и возникло то самое письмо-обращение к нему. Но мы не хотели, чтобы оно попало в СМИ. Я убеждал его, он говорил, что подумает, а потом упёрся и сказал, что не оставит свои позиции. Думаю, его отставка — правильное решение», — цитирует Привалова РИА Новости.

10 июля Драчёв объявил об уходе с поста главы СБР, который он занимал с 2018 года.

11 июля должна состояться отчётно-выборная конференция СБР, где выберут нового президента организации. Единственным кандидатом на должность остаётся Виктор Майгуров.

Ранее вице‑президент СБР Валерий Польховский заявил, что Драчёв принесёт больше пользы в Госдуме, чем в биатлоне.

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