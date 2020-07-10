Польховский: Драчёв принесет больше пользы в Госдуме, чем в биатлоне

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Вице‑президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский прокомментировал уход Владимира Драчёва с поста главы организации.
Польховский: Драчёв принесет больше пользы в Госдуме, чем в биатлоне
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Это его выбор. За два года работы он смог сделать определенные вещи. Положительный он или нет? Для кого как. Результат на табло. На самом деле, было развитие в сборной и в регионах. Все познается в сравнении. Решение на сегодняшний момент верное. Его основная работа в качестве депутата требует большого внимания, поэтому думаю, что там он больше принесет пользы, работая над законами. В биатлоне приходили и уходили президенты. Этот вид спорта жил и будет жить», — цитирует Польховского РИА Новости.

10 июля Драчёв объявил об уходе с поста главы СБР, который он занимал с 2018 года.

11 июля должна состояться отчётно-выборная конференция СБР, где выберут нового президента организации. Единственным кандидатом на должность остаётся Виктор Майгуров.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не считает Майгурова достойной кандидатурой на пост главы СБР.

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