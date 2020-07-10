Александр Емельяненко заявил, что уже давно переболел коронавирусом

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.

«Я им уже переболел, когда ещё не было эпидемии. Он только начинался, ещё все гуляли, а разговоров о нём не было», — цитирует Емельяненко ВсёПроСпорт.

По словам бойца, два дня его температура повышалась до 38 градусов, но болезнь быстро ушла.

«Последствий в итоге никаких. Организм молодой, борется со всеми этими инфекциями», — добавил Емельяненко.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. Следующий его бой запланирован на 24 июля в Сочи на турнире ACA 107 с Магомедом Исмаиловым.

Ранее Емельяненко заявил, что не сможет драться с Сергеем Харитоновым в этом году.