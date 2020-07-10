Александр Емельяненко заявил, что уже давно переболел коронавирусом

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Александр Емельяненко заявил, что уже давно переболел коронавирусом
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«Я им уже переболел, когда ещё не было эпидемии. Он только начинался, ещё все гуляли, а разговоров о нём не было», — цитирует Емельяненко ВсёПроСпорт.

По словам бойца, два дня его температура повышалась до 38 градусов, но болезнь быстро ушла.

«Последствий в итоге никаких. Организм молодой, борется со всеми этими инфекциями», — добавил Емельяненко.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. Следующий его бой запланирован на 24 июля в Сочи на турнире ACA 107 с Магомедом Исмаиловым.

Ранее Емельяненко заявил, что не сможет драться с Сергеем Харитоновым в этом году.

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