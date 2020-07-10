Александр Емельяненко заявил, что не сможет драться с Харитоновым в этом году

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что не сможет выйти на поединок с Сергеем Харитоновым в 2020 году.

«Поговорил с организаторами лиги АСА. И им, и ещё многим этот бой очень интересен. Это будет самый ожидаемый поединок в России. Он не нуждается ни в рекламе, ни в представлении бойцов. Я своё согласие дал, теперь дело за этой дивой — Харитоновым. Нужно, чтобы его уговорили выйти на ринг, чтобы он не испугался, подготовился и сразу не упал», — цитирует Емельяненко ВсеПроСпорт.

Он отметил, что после боя с Магомедом Исмаиловым на сентябрь у него уже запланирован поединок с Владимиром Минеевым по правилам бокса, а также он ведёт переговоры о проведении боя на турнире в октябре-ноябре.

«Получается, до конца этого года я не могу, потому что предварительно у меня есть три боя. Даже если не получится организовать третий бой, у меня будет замечательное время на подготовку специально к Харитонову», — добавил Емельяненко.

Емельяненко и Харитонов уже встречались в бою в 2006 году. Тогда победу нокаутом одержал Емельяненко.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Харитонова за карьеру 30 побед, семь поражений и ещё два поединка признаны несостоявшимися.

Ранее Емельяненко назвал Харитонова предателем.