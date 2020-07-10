Александр Емельяненко назвал Харитонова предателем

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался о вызове соотечественника Сергея Харитонова, на который он ответил согласием.
Александр Емельяненко назвал Харитонова предателем
  • © Владимир Астапкович/РИА Новости

«Прошло какое-то время, и Харитонов снова начал бить себя в грудь ни с чего. Кричал: «Я побью Александра». Он думает, что мне сказать о нём нечего? Да есть что, просто не лезу. А все думают, что Емельяненко — скандалист и сплетник», — цитирует Емельяненко ВсеПроСпорт.

Он отметил, что отвечает на все претензии только тогда, когда ему надоедает слушать про себя негатив и сам никого не провоцирует. По его словам, он готов побить Харитонова за весь негатив.

«Просто знаю его очень хорошо. Он предатель, мальчик-девочка. Куда ветер подует, туда он и поворачивается. Где ему комфортно, туда и бежит. Человек без мнения и внутреннего стержня. Живёт по обстоятельствам, в угоду, по принципу «Мне дорог друг, но пузо мне дороже». Я сказал: «Харитон, я готов». Своё предварительное согласие на этот бой дал и я, и он. Теперь нужно только организовать этот поединок, чтобы я побил его в очередной раз, отправив спать по правилам ММА», — добавил Емельяненко.

Емельяненко и Харитонов уже встречались в бою в 2006 году. Тогда победу нокаутом одержал Емельяненко. 

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Харитонова за карьеру 30 побед, семь поражений и ещё два поединка признаны несостоявшимися. 

Ранее Харитонов сообщил о прогрессе в переговорах по реваншу с Александром Емельяненко.

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