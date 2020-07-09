Харитонов сообщил о прогрессе в переговорах по реваншу с Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что ответный поединок против Александра Емельяненко, скорее всего, состоится.

«Матч-реванш максимально близок и максимально актуален на сегодняшний день. Думаю, что он состоится. А если не состоится в ближайшее время, то не случится уже никогда», — сказал Харитонов «Спорт-Экспрессу».

Первый поединок между бойцами состоялся 10 сентября 2006 года на турнире Pride Final Conflict Absolute. Победу техническим нокаутом одержал Емельяненко.

Ранее Харитонов рассказал, что должен сделать Емельяненко для их примирения.