Харитонов рассказал, что должен сделать Александр Емельяненко для их примирения

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов готов помириться со своим соотечественником Александром Емельяненко, если тот принесет ему извинения за свои высказывания.

«Мы всё скажем на ринге. Говорить с ним мне не о чем. Нести всё подряд — недостойно настоящего спортсмена. Хотя ему, наверное, было бы по барабану. Для меня моя честь и достоинство намного выше всего. Когда он несёт всякую чепуху про меня, распускает всякие слухи необоснованные, то меня это задевает. Я открыто скажу: Александр — балабол. Не собираюсь жать ему руку. Я могу с ним помириться лишь тогда, когда он извинится и скажет, что придумал всё, что про меня несёт. Только так мы сможем забыть наш конфликт», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

Александр Емельяненко не раз жёстко высказывался в адрес своего соотечественника. В ответ Харитонов вызвал его на бой.

Ранее президент АСА рассказал, что мешает проведению боя Александра Емельяненко с Харитоновым.