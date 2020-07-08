Президент АСА рассказал, что мешает проведению боя Александра Емельяненко с Харитоновым
- РИА Новости
«Нам было бы интересно «закрыть вопрос» между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым под эгидой ACA. Я не сомневаюсь в готовности Александра. Однако исходя из завышенных финансовых условий, озвученных Харитоновым, непохоже, что он реально готов драться с Сашей. Бой на таких условиях для ACA нецелесообразен», — цитирует Яценко «Чемпионат».
В ближайшем поединке Александр Емельяненко встретится с другим своим соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой пройдёт 24 июля в Сочи.
Ранее Харитонов заявил о желании сразиться с Александром Емельяненко в сентябре.