Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.

По словам тяжеловеса, он «всегда готов выйти на этот бой». Своего возможного противника Харитонов назвал «пассажиром», с которым его связывает «целая история».

«Если обойдёмся без травм, то, думаю, в сентябре мы можем это организовать. В своей победе я всегда уверен, хоть и в бою может произойти всякое», — цитирует Харитонова «Чемпионат».

24 июля у Емельяненко запланирован бой с Магомедом Исмаиловым в Сочи.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко высмеял видео Харитонова.