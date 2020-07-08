Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

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Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По словам тяжеловеса, он «всегда готов выйти на этот бой». Своего возможного противника Харитонов назвал «пассажиром», с которым его связывает «целая история».

«Если обойдёмся без травм, то, думаю, в сентябре мы можем это организовать. В своей победе я всегда уверен, хоть и в бою может произойти всякое», — цитирует Харитонова «Чемпионат».

24 июля у Емельяненко запланирован бой с Магомедом Исмаиловым в Сочи.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко высмеял видео Харитонова.

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