Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
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- РИА Новости
По словам тяжеловеса, он «всегда готов выйти на этот бой». Своего возможного противника Харитонов назвал «пассажиром», с которым его связывает «целая история».
«Если обойдёмся без травм, то, думаю, в сентябре мы можем это организовать. В своей победе я всегда уверен, хоть и в бою может произойти всякое», — цитирует Харитонова «Чемпионат».
24 июля у Емельяненко запланирован бой с Магомедом Исмаиловым в Сочи.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко высмеял видео Харитонова.