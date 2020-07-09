Уайт: не удивлюсь, если Макгрегор захочет подраться в следующем году

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт допустил возвращение в октагон бывшего чемпиона организации в двух дивизионах Конора Макгрегора.
Уайт: не удивлюсь, если Макгрегор захочет подраться в следующем году
  • © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
  • Reuters

«Макгрегор — один из лучших бойцов в мире, безусловно. Что с ним сейчас происходит? То же, что происходит с любым бойцом, когда он получает очень много денег. Конор богат. И сейчас он на том этапе карьеры, когда ему осталось всего несколько боёв. Да, он приостановил карьеру. Однако я не удивлюсь, если он захочет подраться в следующем году», — сказал Уайт в интервью журналисту Колину Кауэрду.

Макгрегор объявил о завершении карьеры 6 июня 2020 года. Это был третий раз, когда ирландец уходил из боёв.

Ранее Макгрегор отреагировал на слова Порье о бое с Нурмагомедовым, а потом удалил публикацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить