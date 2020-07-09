Уайт: не удивлюсь, если Макгрегор захочет подраться в следующем году
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- Reuters
«Макгрегор — один из лучших бойцов в мире, безусловно. Что с ним сейчас происходит? То же, что происходит с любым бойцом, когда он получает очень много денег. Конор богат. И сейчас он на том этапе карьеры, когда ему осталось всего несколько боёв. Да, он приостановил карьеру. Однако я не удивлюсь, если он захочет подраться в следующем году», — сказал Уайт в интервью журналисту Колину Кауэрду.
Макгрегор объявил о завершении карьеры 6 июня 2020 года. Это был третий раз, когда ирландец уходил из боёв.
Ранее Макгрегор отреагировал на слова Порье о бое с Нурмагомедовым, а потом удалил публикацию.