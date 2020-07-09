Уайт: не удивлюсь, если Макгрегор захочет подраться в следующем году

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт допустил возвращение в октагон бывшего чемпиона организации в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Макгрегор — один из лучших бойцов в мире, безусловно. Что с ним сейчас происходит? То же, что происходит с любым бойцом, когда он получает очень много денег. Конор богат. И сейчас он на том этапе карьеры, когда ему осталось всего несколько боёв. Да, он приостановил карьеру. Однако я не удивлюсь, если он захочет подраться в следующем году», — сказал Уайт в интервью журналисту Колину Кауэрду.

Макгрегор объявил о завершении карьеры 6 июня 2020 года. Это был третий раз, когда ирландец уходил из боёв.

Ранее Макгрегор отреагировал на слова Порье о бое с Нурмагомедовым, а потом удалил публикацию.