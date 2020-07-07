Макгрегор отреагировал на слова Порье о бое с Нурмагомедовым, а потом удалил публикацию

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор отреагировал на слова американца Дастина Порье о возможном реванше с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Макгрегор отреагировал на слова Порье о бое с Нурмагомедовым, а потом удалил публикацию
  • Reuters

«Капитан очевидность. Получить сотрясение мозга, отправиться спать, уткнувшись лицом в настил, — это в сто раз хуже, чем попасть в захват», — написал Макгрегор в своём Twitter, обратившись к Порье, а затем удалил пост.

Порье проиграл Нурмагомедову в сентябре 2019 года. Россиянин одержал победу благодаря успешному удушающему приёму в третьем раунде. От Макгрегора Порье терпел поражение в 2014 году.

Макгрегор недавно в третий раз объявил о завершении карьеры.

Ранее Порье признался, что предпочёл бы реванш с Нурмагомедовым повторному бою с Макгрегором.

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