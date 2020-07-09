Овечкин признан лучшим левым форвардом среди участников Кубка Стэнли
- Reuters
По версии пресс-службы НХЛ первое место в рейтинге досталось капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.
Вторым в рейтинге стал Брэд Маршан из «Бостон Брюинз». Тройку замкнул ещё один россиянин — форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.
Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба.
Ранее стало известно, что в «Миннесоте» не исключают, что Кирилл Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон.