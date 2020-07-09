Овечкин признан лучшим левым форвардом среди участников Кубка Стэнли

Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила рейтинг игроков на позиции левых нападающих среди участников предстоящего Кубка Стэнли.

По версии пресс-службы НХЛ первое место в рейтинге досталось капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Вторым в рейтинге стал Брэд Маршан из «Бостон Брюинз». Тройку замкнул ещё один россиянин — форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба.

Ранее стало известно, что в «Миннесоте» не исключают, что Кирилл Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон.