Овечкин признан лучшим левым форвардом среди участников Кубка Стэнли

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила рейтинг игроков на позиции левых нападающих среди участников предстоящего Кубка Стэнли.
Овечкин признан лучшим левым форвардом среди участников Кубка Стэнли
  • Reuters

По версии пресс-службы НХЛ первое место в рейтинге досталось капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Вторым в рейтинге стал Брэд Маршан из «Бостон Брюинз». Тройку замкнул ещё один россиянин — форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба.

Ранее стало известно, что в «Миннесоте» не исключают, что Кирилл Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон.

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