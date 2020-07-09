В «Миннесоте» не исключают, что Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесот Уайлд» Билл Герин не исключил, что российский нападающий Кирилл Капризов может остаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на сезон-2020/21.
В «Миннесоте» не исключают, что Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«В итоге мы подпишем контракт с Капризовым и он станет частью нашей команды. Не исключаю, что Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон. Возможны разные варианты развития событий, но я не знаю, произойдёт это или нет. Мы все ждём не дождёмся, когда он сможет играть за нас. Этот день придёт, и мы познакомим НХЛ с Капризовым», — приводит слова Герина ESPN.

Капризов был задрафтован «Миннесотой Уайлд» в 2015 году под 135-м номером. В нынешнем сезоне КХЛ, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса, форвард провёл 57 матчей за ЦСКА, набрав в них 62 (33 + 29) очка.

Ранее в ЦСКА рассказали о ситуации с контрактом Капризова.

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