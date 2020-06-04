Президент ЦСКА рассказал о ситуации с контрактами хоккеистов Сорокина и Капризова

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Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о возможном подписании новых контрактов с вратарём Ильёй Сорокиным и нападающим Кириллом Капризовым.
Президент ЦСКА рассказал о ситуации с контрактами хоккеистов Сорокина и Капризова
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin/Global Look Press

«На этой неделе, если быть точнее, то 1 июня, начали обсуждать контракт с Ильёй Сорокиным. С Капризовым тоже общались, интересовались планами Кирилла на будущее. Он сообщил, что принял решение подписать контракт с клубом НХЛ», — цитирует Есмантовича пресс-служба армейцев в Twitter.

Капризов был выбран на драфте НХЛ 2015 года клубом «Миннесота Уайлд», а Сорокина на драфте 2014 года выбрал «Нью-Йорк Айлендерс».

В минувшем сезоне Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ, забросив 33 шайбы в 57 матчах за ЦСКА. На его счету также 29 результативных передач. Сорокин провёл 39 игр, в среднем пропуская 1,38 шайбы за встречу.

Ранее Есмантович опроверг слухи о новых контрактах Капризова и Сорокина.

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