Президент ЦСКА рассказал о ситуации с контрактами хоккеистов Сорокина и Капризова

Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о возможном подписании новых контрактов с вратарём Ильёй Сорокиным и нападающим Кириллом Капризовым.

«На этой неделе, если быть точнее, то 1 июня, начали обсуждать контракт с Ильёй Сорокиным. С Капризовым тоже общались, интересовались планами Кирилла на будущее. Он сообщил, что принял решение подписать контракт с клубом НХЛ», — цитирует Есмантовича пресс-служба армейцев в Twitter.

Капризов был выбран на драфте НХЛ 2015 года клубом «Миннесота Уайлд», а Сорокина на драфте 2014 года выбрал «Нью-Йорк Айлендерс».

В минувшем сезоне Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ, забросив 33 шайбы в 57 матчах за ЦСКА. На его счету также 29 результативных передач. Сорокин провёл 39 игр, в среднем пропуская 1,38 шайбы за встречу.

Ранее Есмантович опроверг слухи о новых контрактах Капризова и Сорокина.