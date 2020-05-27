Президент ПХК ЦСКА опроверг слухи о новых контрактах Капризова и Сорокина
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Я удивляюсь прозорливости корреспондентов, которые пишут информацию, не содержащую никаких основательных вещей. К сожалению, время без хоккея в России подталкивает многих корреспондентов на какую-то сенсацию. Здесь никакой сенсации нет. У Сорокина и Капризова контракты с клубом закончились, и они переговоров с клубом не ведут», — цитирует Есмантовича «Чемпионат».
Капризов выбран на драфте НХЛ 2015 года «Миннесотой Уайлд», а Сорокина на драфте 2014 года выбрал «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее сообщалось, что Капризов и Сорокин проведут сезон-2020/21 в ЦСКА, так как россиянам могут не разрешить выступать в НХЛ в сезоне-2019/20.