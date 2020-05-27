СМИ: Хоккеисты Капризов и Сорокин проведут сезон-2020/21 в ЦСКА

Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов и его партнёр по команде вратарь Илья Сорокин не покинут стан армейцев в ближайшее время.

Как сообщает «Матч ТВ», скорее всего, игроки останутся в команде ещё на один сезон. Это связано с тем, что россиянам могут не разрешить выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2019/20, а дата начала следующего розыгрыша пока остаётся неизвестной.

По этой причине спортсмены переподпишут контракты с ЦСКА и с сентября начнут сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Капризов выбран на драфте НХЛ 2015 года «Миннесотой Уайлд», а Сорокина на драфте-2014 выбрал «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров выразил мнение, что «Миннесота» не подходит Капризову.