СМИ: Хоккеисты Капризов и Сорокин проведут сезон-2020/21 в ЦСКА
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- РИА Новости
Как сообщает «Матч ТВ», скорее всего, игроки останутся в команде ещё на один сезон. Это связано с тем, что россиянам могут не разрешить выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2019/20, а дата начала следующего розыгрыша пока остаётся неизвестной.
По этой причине спортсмены переподпишут контракты с ЦСКА и с сентября начнут сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Капризов выбран на драфте НХЛ 2015 года «Миннесотой Уайлд», а Сорокина на драфте-2014 выбрал «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров выразил мнение, что «Миннесота» не подходит Капризову.