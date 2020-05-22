Задоров считает, что «Миннесота» не подходит Капризову

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров оценил перспективы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) своего соотечественника Кирилла Капризова, права на которого принадлежат «Миннесоте Уайлд».

«Капризов — один из самых талантливых молодых хоккеистов, которых я видел. Он обладает прекрасным голевым чутьём и высоким мастерством. Но я не уверен, что «Миннесота» — его команда. Они не настолько атакующие, больше играют от защиты. Может быть, я ошибаюсь и Кирилл повесит рояль на себя и будет тащить. Думаю, у Капризова всё получился в НХЛ. Он вырастет в очень большого игрока и станет настоящей суперзвездой», — цитирует Задорова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 23-летний Капризов выступал за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге.

Ранее сообщалось, что НХЛ хочет продлить истекающие контракты хоккеистов до фактического окончания сезона.