Резцова о выборах главы СБР: меняют шило на мыло

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказала мнение о предстоящих выборах главы Союза биатлонистов России (СБР).

«Что изменится, если выберут Виктора Майгурова? Ничего. Такая свистопляска к хорошему не приведёт. Даже если сейчас они проведут конференцию и там выберут Майгурова, то Витя тоже ничего не сможет сделать за те два года, что остались до Олимпиады. Майгуров или Драчёв? Сложно судить, когда меняют шило на мыло… Я придерживаюсь того, что если вы выбрали на четыре года человека, то пусть он доработает и потом отчитается за весь олимпийский цикл. Не потому, что у меня какие-то симпатии к Драчёву. Просто все эти выборы, перевыборы только усугубляют ситуацию… Бардак полный творится в биатлоне», — приводит слова Резцовой kp.ru.

Отчётно-выборная конференция СБР должна состояться 11 июля. Единственными кандидатами на пост президента являются Майгуров и Драчёв.

Ранее Павел Ростовцев выразил уверенность, что Майгуров способен вывести СБР из кризиса.