Ростовцев уверен, что Майгуров способен вывести СБР из кризиса

Трёхкратный чемпион мира, а ныне министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев поделился мнением о грядущих выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Нужна консолидация всех здоровых сил, чтобы не было склок, а была конкретная работа. Нужно спокойно всё решать внутри организации. У Майгурова достаточно опыта и рассудительности, слов на ветер он не бросает, а если что-то обещает, то выполняет эти обещания. Его многие в биатлонном сообществе уважают. Потому есть уверенность, что если Майгуров станет президентом, то сумеет вывести СБР из кризиса», — сказал Ростовцев «Тюменской арене».

Отчётно-выборная конференция СБР должна состояться 11 июля. Помимо Майгурова, на должность президента организации претендует также действующий глава Владимир Драчёв.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки приступили к тренировкам на сборе в Ижевске.