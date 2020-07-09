ФК «Карпаты» исключили из УПЛ за две неявки на матч

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение исключить львовский футбольный клуб «Карпаты» из Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Как сообщает пресс-служба УАФ, команда дважды без уважительной причины не явилась на матчи УПЛ с «Мариуполем», которому были засчитаны две технические победы. «Карпаты» исключены из УПЛ, а в оставшихся матчах сезона их соперникам также засчитаны технические победы.

Прежде в клубе, где на рестарте сезона произошла вспышка коронавирусной инфекции, заявили о тяжёлой финансовой ситуации и об отсутствии средств на проведение матчей. По данным СМИ, львовский клуб не сможет получить лицензию на следующий сезон из-за долга в $5 млн.

Ранее сообщалось, что бывший украинский футболист арестован в Москве по делу о шпионаже.