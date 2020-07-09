Навка вошла в состав жюри премии ISU Skating Awards

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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка стала членом жюри премии ISU Skating Awards.
Навка вошла в состав жюри премии ISU Skating Awards
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ISU, в жюри также вошли двукратная чемпионка мира Мики Андо, олимпийский чемпион Эрик Редфорд, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Лю Чен, пятикратная чемпионка Европы Сюрия Бонали и чемпион мира Тодд Элдридж.

Церемония вручения наград, которая пройдёт в онлайн-формате, состоится 11 июля.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе, Медведева и Косторная вошли в число претендентов на ISU Skating Awards.

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