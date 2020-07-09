Гол Нани в компенсированное время принёс «Орландо» победу над «Интером» в матче MLS
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу номинальных хозяев поля.
«Интер» забил первым. Уже на 47-й минуте отличился Хуан Агудело.
За «Орландо» на 70-й минуте забил Крис Мюллер, а победный гол в свой актив записал Нани, отличившийся на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.
Сезон MLS возобновлён турниром MLS is Back, который проходит в парке развлечений Disney World в Орландо, штат Флорида, и в котором примут участие все 26 команд лиги. По его завершении будет возобновлён регулярный чемпионат.
Ранее сообщалось, что гол Ибрагимовича помог «Милану» одержать волевую победу над «Ювентусом».